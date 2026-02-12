「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのがパーソナリティを務めるニッポン放送「あののオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜、２７時）が３月いっぱいで終了することが発表された。あのは自身のＸで「去年僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました」と説明。「オールナイトニッポン０単発含めたら四年、レギュ三年間、本当にやってよかったです！！」と感謝をつづった。

自ら終了を決めたのは「苦渋の決断でとても悩んだけど次に進むために僕からオサラバします」とも。「毎週必ずやってくる生放送。良いことがあった一日の終わりも 嫌なことばかりでクソみたいな一日の終わりも 自分はひとりぼっちだと心が小さくなってしまった一日の終わりも そんな夜にラジオがあってよかった。きっと同じような気持ちの人も中にはいる、繋がる一心でした。」などと思いを伝えている。

終了は１０日のラジオで発表しており、この投稿の前にはＸで「反響がヤバすぎて驚いてます。ラジオも聞かずにネットニュースの見出しだけでギャラがどうだからとかうちきりとかありえない論外すぎる憶測立ってるらしくファンも僕もモヤモヤと思ったから文章仕方なく投稿してあげました」と記してていた。