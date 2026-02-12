台湾プロ野球・味全ドラゴンズ、韓国LGツインズと協力へ 応援やマーケティングで
（台北中央社）台湾プロ野球・味全ドラゴンズは11日、韓国プロ野球のLGツインズと年間協力の覚書（MOU）を締結したと発表した。今後、マーケティングやチアリーディング、応援の分野で協力を進める。
味全は報道資料を通じ、協力では「応援文化」に焦点を当てると説明。応援歌の権利交換に加え、チアリーダーやマスコットキャラクターの共演を行う他、マーケティング戦略の共有やリソース統合を通じ、ファンの試合に対する「参加感」やコミュニケーション体験をより高めるとともに、プロ野球の文化交流のさらなる可能性を切り開くとした。
LGは韓国プロで知名度が高い応援歌制作グループを紹介し、味全専用の応援歌制作を支援する。また韓国のミュージックレーベルInitial Musicに所属するDJ（ディスク・ジョッキー）を台湾に招き、韓国プロ野球の試合後の雰囲気を再現する予定だという。韓国式の応援EDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）も導入し、応援内容や観戦体験の充実を図る。
味全は、LGとの覚書締結を非常に喜ばしく思うとし、昨年の交流で築いた成果を引き継ぎ、今年は協力内容をさらに深化・拡大していきたいとコメント。包括的な文化交流と戦略的提携を通じて、世界とのつながりを広げ、ファンに革新的で多様、魅力的な観戦体験を提供していくとしている。
（謝静雯／編集：田中宏樹）
