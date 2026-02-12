相葉雅紀、ジャパネットCMに就任も、チラつく “前任者” 国分太一の存在…日テレに謝罪でコンプライアンス問題は一応の解決

2月12日、ジャパネットたかたは「ジャパネット40周年企業CM」と「春の下取り祭」のキャンペーンCMに、嵐の相葉雅紀を起用することを発表した。CMでは、女優の吉瀬美智子と共演し、全国放送されるという。

「公式サイトでは、CMメイキング動画も公開されました。そのなかで相葉さんは、就任が決まったことについて『すごくありがたいですし、嬉しいです』と述べていました。さらに、『今年の春は、僕のなかでも大きな春なので、この春に新しいことをやらせてもらえたのは嬉しいです』としみじみ。

この起用を喜ぶ声がファンから寄せられました。ただ、相葉さん以外の顔がチラつく、という声も……」（スポーツ紙記者）

ファンの間でざわつきが広がっているのは、“前任者” の存在があるようだ。

「同社のCMには、2009年から2025年6月まで、長年にわたって元TOKIOメンバー・国分太一さんが起用されてきたんです。

ところが、2025年6月、日本テレビから発表された “重大なコンプライアンス違反” により、事態は一変。国分さんは、出演していた『ザ！鉄腕！DASH！！』から降板となりました。所属事務所もこの事態を受け、無期限活動休止を発表しています。

この騒動では、国分さんをCMに起用していた企業も迅速に対応。ジャパネットたかたもCMを差し止め、同社のグループ企業が運営しているBS10で放映されていた冠番組『国分太一のTHE CRAFTSMEN』も放送休止となりました」（芸能記者）

国分と相葉は先輩後輩の関係。今回の起用発表には、先輩のスキャンダルによって突如開いた穴を後輩がカバーした、という見方もできる。それだけに、複雑な思いを持つファンも多いようだ。

「このコンプライアンス問題について、国分さんやTOKIOと日本テレビの間に確執が生まれていることが、これまでも報じられてきました。

落としどころが見つからないなか、2月12日、国分さんが日本テレビに謝罪したとのニュースが駆けめぐりました。日本テレビの声明によれば、昨年末に《自身のコンプライアンス違反行為に対する深い反省と、弊社や関係者への謝罪などが綴られた書面》が国分さんから届いたとのことです。

被害の実態は依然不明なものの、一応の決着がついた形となりました。これを機に、国分さんの復帰への道が開かれるのか……」（同）

いつか、相葉と国分の共演も見られるだろうか。