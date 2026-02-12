俳優の岩瀬洋志が自身のInstagramで、桜色のニット姿など、春を感じさせるオフショットや動画を投稿した。

【写真】岩瀬洋志が圧倒的スタイルで桜色のニットを着こなす！本田響矢との2ショットも披露

■岩瀬洋志「Thank u for having me!!!!」感謝綴る

岩瀬は、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントでのオフショットを公開。

「Thank u for having me!!!!」「DIOR’s inspiration for mixing Western and Japanese.」とリボンとキラキラとした絵文字を添えて招待への感謝を綴り、写真や動画を計15点投稿した。

1枚目の写真では、桜色のニットに桜の花を顔に近づけた桜とのリンクショットを投稿。2枚目には手でハートマークを作って視線外し。続いて、煌びやかな会場の外で、フラッシュを浴びながら様々なポーズをする岩瀬のフォトシューティングの様子を捉えた動画を披露。

そこから打って変わり、5枚目には真っ白なソファーに座って全身のコーデをお披露目。さらには、俳優の本田響矢との2ショットも公開した。

岩瀬は、「日本との揺るぎない絆を継承し、代官山に誕生した『ディオール バンブー パビリオン』禅をコンセプトにした庭園など、 新進気鋭のアーティストたちによるクリエイションと、植物に囲まれた空間」と会場の様子を紹介し、最後は「是非、足を運んでみてください」と結んだ。

「ピンクのニット似合いすぎてる」「ピンク新鮮だけど似合ってる！」「2枚目可愛すぎる」「なんでそんなにビジュいいの？」と褒める声が多数寄せられた他、「響矢くんとのツーショありがとう」と本田との2ショットや「個性的なファッションよく着こなせるね」「表情にドキドキ」「モデルとしての表現力が高い」と、着こなしや写真で見せた表情などにも注目が集まった。

■写真：岩瀬洋志が桜色のニットで麗しい春コーデを披露