HYDEのソロ活動25周年を記念した『Rolling Stone Japan』特別別冊が発売決定！HYDEの魅力を一冊に凝縮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HYDEのソロ活動25周年を記念した特別別冊『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL＆HYDE』が3月24日に発売される。

■「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真も掲載

2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDE。1月17日に全国ツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定している。

本書では、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮。ロングインタビューをはじめ、フォトグラファー・雨宮透貴が撮り下ろした 「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真を掲載。

さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。

HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る、 まさに永久保存版の一冊となってる。

また、誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属される。

Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL＆HYDE（発行 CE ミュージッククリエイティブ）

■書籍情報

2026.03.24 ON SALE

『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL＆HYDE』

■リリース情報

2026.01.29 ON SALE

SINGLE「THE ABYSS」

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

■関連リンク

『Rolling Stone Japan』 OFFICIAL SITE

https://rollingstonejapan.com/

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/