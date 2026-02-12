HYDEのソロ活動25周年を記念した『Rolling Stone Japan』特別別冊が発売決定！HYDEの魅力を一冊に凝縮
HYDEのソロ活動25周年を記念した特別別冊『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL＆HYDE』が3月24日に発売される。
■「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真も掲載
2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDE。1月17日に全国ツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定している。
本書では、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮。ロングインタビューをはじめ、フォトグラファー・雨宮透貴が撮り下ろした 「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真を掲載。
さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。
HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る、 まさに永久保存版の一冊となってる。
また、誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属される。
Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL＆HYDE（発行 CE ミュージッククリエイティブ）
■書籍情報
2026.03.24 ON SALE
『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL＆HYDE』
■リリース情報
2026.01.29 ON SALE
SINGLE「THE ABYSS」
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL ALBUM『JEKYLL』
■関連リンク
『Rolling Stone Japan』 OFFICIAL SITE
https://rollingstonejapan.com/
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/