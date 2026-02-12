Omoinotake、影山優佳主演で“卒業までの7日間”を描く「Wonderland」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Omoinotakeの新曲「Wonderland」（ユニ春2026 大学生篇CMソング) のMVが公開。影山優佳を主演に迎えた、“卒業までの7日間”を描く青春ストーリーとなっている。

■「Wonderland」は、ユニ春2026 大学生篇CMソング

「Wonderland」は、Omoinotakeが「卒業」をテーマに、ユニ春2026 大学生篇CMソングとして書き下ろした新曲。

大切な仲間と過ごした日々や尊い時間はここで終わりだけれど、大切な人や大切な思い出とずっと一緒にいたい。その気持ちはずっと変わらない――。そんな卒業への想いを、UKガラージサウンドに乗せた、明るくも切ない楽曲となっている。プロデューサーは、蔦谷好位置。

MVで主演をつとめるのは、影山優佳。その親友役として、気鋭の若手俳優・栗原颯人、宝積千紘が脇を固めている。影山が演じる主人公の女の子の「卒業するまでにやりたいことリスト」を軸に、友情と恋愛が絡み合うリアルな青春ストーリーが描かれている。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wonderland」

