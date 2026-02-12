SUPER BEAVER×『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャラクターの心情とシンクロする主題歌「燦然」コラボMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日公開）の本編映像を使った主題歌「燦然」のMVを公開した。

■『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』本編映像使用の超絶クールなMVが完成

夜王・鳳仙に支配される吉原で、母に会いたいという晴太の小さな願いを叶えるため、万事屋が動き出すストーリーが描かれる今回の映画。

MVには、吉原を守る月詠の姿や、神楽の兄であり、宇宙海賊春雨第七師団団長である神威が、同じ夜兎の鳳仙と激しくぶつかり合う緊迫のバトルが収められている他、新八と神楽が神威の右腕である阿伏兎に戦いを挑む様子も。晴太のため、そしてこの吉原を鳳仙から取り戻すべく、血まみれになりながらも戦い続ける銀時の力強い姿からも目が離せない。

さらに、真選組や桂の迫力あるバトルシーンも詰め込まれるなど、公開に期待が高まる映像となっている。キャラクター一人ひとりの心情とシンクロする超絶クールなMVを、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「燦然 / 生きがい」

■映画情報

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』

2月13日（金）全国公開

原作/スーパーアドバイザーゴリラ：空知英秋

監督：安藤尚也

監修：藤田陽一

脚本：岸本卓

主題歌：SUPER BEAVER「燦然」

配給：ワーナー・ブラザース映画

バンダイナムコピクチャーズ バンダイナムコフィルムワークス アニプレックス

キャスト：杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、甲斐田裕子、三瓶由布子、井上喜久子

銀河万丈、日野聡、大塚芳忠、山口勝平

石田彰、千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治

くじら、杉本ゆう、南央美

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

