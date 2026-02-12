

2月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＬＩＦＵＬＬ <2120> [東証Ｐ] 決算月【9月】 2/12発表

毎年9月末と3月末時点で4000株以上を1年以上継続保有する株主に、電子マネー1万5000円分を年2回贈呈し、自社サービス利用特典も提供する。なお、初回の26年9月末基準日に限り、保有期間の要件を半年以上とする。



ＧＭＯペイメントゲートウェイ <3769> [東証Ｐ] 決算月【9月】 2/12発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主に、GMOクリック証券におけるＧＭＯ－ＰＧ株式買付代金の0.03％に相当するビットコイン（上限1万円）を付与する。



みのや <386A> [東証Ｓ] 決算月【6月】 2/12発表

毎年6月末時点で200株以上を1年以上保有する株主に、「おかしのまちおか商品券」または「お米券」2000円分を贈呈する。



ビーブレイクシステムズ <3986> [東証Ｇ] 決算月【6月】 2/12発表

毎年6月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト3000円分を贈呈する。



ＧＭＯフィナンシャルゲート <4051> [東証Ｐ] 決算月【9月】 2/12発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を半年以上保有する株主を対象に、GMOクリック証券におけるＧＭＯ－ＦＧ株式買付代金の0.03％に相当するビットコイン（上限1万円）を付与する。



ｒａｋｕｍｏ <4060> [東証Ｇ] 決算月【12月】 2/12発表

毎年6月末と12月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト7500円分を年2回贈呈する。



アイサンテクノロジー <4667> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/12発表

毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて500～5000円分のデジタルギフトカード「選べるe-GIFT」を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ <1431> [東証Ｇ] 決算月【6月】 2/12発表

暗号資産（ビットコイン）の優待を終了し、新たに3Dプリンター住宅の割引券（1～3％）を配布する。



ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス <3113> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/12発表

26年3月末基準日は1000株以上を保有する株主に、自社商品と交換可能なポイントを保有株数に応じて5000～2万5000ポイント贈呈する。



ケイアイスター不動産 <3465> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/12発表

実施回数を年1回→年2回に変更する。新制度では3月末と9月末時点で200株以上を1年超保有する株主を対象に、保有株数に応じて2000～1万円分の電子マネー等を贈呈する。なお、26年3月末は保有期間にかかわらず、100株以上（株式分割前）保有株主すべてを対象とする。



ニーズウェル <3992> [東証Ｐ] 決算月【9月】 2/12発表

株主優待の実施回数を年2回→年1回に変更し、1年以上継続保有を条件に追加する。優待内容（QUOカード1万5000円分）に変更はない。



正興電機製作所 <6653> [東証Ｐ] 決算月【12月】 2/12発表

継続保有期間3年以上の株主に対するQUOカードの金額を保有株数に応じて1000～1万円分に増額する。



バッファロー <6676> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/12発表

3月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



河合楽器製作所 <7952> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/12発表

株主優待にピアノ調律割引サービス券（抽選制）とQUOカード（申込者全員）を追加。抽選に落選した株主にもQUOカード500円分を贈呈する。



サンリオ <8136> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/12発表

3月末割当の1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。また、株主優待を電子化する。



ＡＮＡＰホールディングス <3189> [東証Ｓ] 決算月【8月】 2/12発表（場中）

川合代表取締役社長著「ビットコイン 持ってますか？」を抽選で100人に贈呈する優待を追加。



株探ニュース

