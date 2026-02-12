2月11日、ぼる塾がYouTubeチャンネルを更新。メンバーの酒寄希望が第2子妊娠を発表した。

酒寄は「新しい命を授かりました。去年の年末あたりから舞台が3人のことが増えたから、もしかしたら酒寄さん体調大丈夫かと、心配してくださった方がいたら申し訳ないです。赤ちゃんがお腹に宿ってまして」と報告。田辺智加は酒寄の妊娠を、「（赤ちゃんが）4ミリのときから」予感していたと言い、あんりときりやはるかも妊娠を祝福した。

このことはすぐにネットニュースなどで報じられたが、Xではこんな声が。

《ぼる塾って4人目がおるん？まじで知らんかった。誰や》

《ぼる塾の1人が2人目妊娠っていう発表を見て、さっき初めて4人グループっていうの知った！普通に3人グループでの芸人と思ってた…》

など、ぼる塾が3人組だと思っていたという人の声が多いのだ。

「ぼる塾は2019年に結成されましたが、もともとは『猫塾』と『しんぼる』という別のコンビが合流したグループです。『猫塾』は田辺さんと酒寄さん、『しんぼる』はあんりさんとはるかさんのコンビです。

ただ、ぼる塾結成時、酒寄さんは第一子の産休に入っていたため、残る3人でメディアに出演していました。するとあっという間に売れっ子になり、結成から1年で女芸人No.1決定戦の『THE W』の決勝に進出。『ラヴィット！』（TBS系）などにレギュラー出演することになりました。

酒寄さんは育休中もネタ作りなどを担当し、2022年11月に産休から復帰。ライブやYouTubeには出ていますが、テレビ出演はほとんどありません。なので、ぼる塾をトリオだと誤解している人が多いのも無理はありません。また、ぼる塾より少し先に売れた3時のヒロインが、体格のいい2人と小柄な1人というメンバー構成で、ぼる塾も同じ構成だったことも、3人組だと思われた要因かもしれません」（芸能記者）

同動画で、酒寄は「安定期に入って体調良くなったので、4人で（舞台に）立てていけたらいいな」と話し、画面には《今後4人で出演予定のライブも直前で酒寄さんが休演になる可能性がございますが、ご了承ください》というテロップが流れた。

お笑い界でも珍しいカルテット（4人組）。今後の活躍にも期待したい。