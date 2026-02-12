「シートマスクを毎日使っていい？」「長く貼るほど効果がある？」など、効果的な使い方は案外知らないもの。間違った方法をとり入れると、せっかくの美容成分も活かせません。そこでシートマスクの正しい使い方とおすすめアイテムを紹介。美容のプロ・小西さやかさん（日本化粧品検定協会代表理事）が教えてくれました。

Q1：シートマスクをつける時間は長いほどいい？

A：規定時間以上はかえって逆効果に！

【写真】5分でしっかり保湿。極薄シートマスク

規定時間以上つけると、シートが乾いて逆に肌の乾燥が進むことも。また、肌のバリア機能が低下する危険性も指摘されています。規定時間は商品で異なるので、よく確認を。

Q2：効果を上げるアイテムを教えて

A：“シリコンマスク”を使うと肌によく浸透します。

100円ショップなどで売っているシリコンマスクでおおうとしっかり密着し、シートマスクや肌の水分が蒸発しにくくなります。さらにズレ防止にもつながるので、家事をしながらケアしたい人にもおすすめ。

Q3：シートマスクは毎日使った方がいい？

A：“化粧水タイプ”なら毎日使うのがおすすめ。

シートマスクは大きく「化粧水タイプ／美容液タイプ」に分かれ、前者なら毎日使っても問題なし。一方、美容液タイプは週に2〜3回で十分。パッケージ記載の使用頻度も参考に。

Q4：朝にシートマスクをしてもいいですか？

A：朝ももちろんおすすめ！ メイクのりがアップします。

シートマスクの冷たさで毛穴が引き締まるので、メイク崩れを抑えることができます。とくに肌が乾燥しやすい冬場は肌をたっぷり保湿できるので、メイクのりも、もちもアップします。

小西さん愛用！毎日使える神コスパシートマスク

家事をしながらでも使える密着極薄シートタイプ。5分でしっかり保湿！

・スキンフード キャロットカロテンデイリーマスク 30枚入 ￥2750（フードコスメ）

肌荒れしにくい成分を配合。

・VT CICAデイリースージングマスク 30枚入 ￥2420（VT COSMETICS）