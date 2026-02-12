エルフ荒川、“ネイル”使用した奇抜なバレンタインヘア披露「ちょうどいろいろ乗るなって…」
お笑いコンビ・エルフの荒川が12日、都内で行われた映画『嵐が丘』バレンタイン特別試写会に登壇した。同席した横澤夏子、タレントのpecoとともにバレンタインを意識したドレスコード“赤”のファッションを披露した。
【全身ショット】かわいい！ミニスカ×ニーハイブーツで登場したエルフ・荒川
赤のチェックのミニワンピースにチョコレートカラーのロングブーツ、パールベルトで現れた荒川の特に印象的なのが、その髪型。登場人物・キャサリンを意識したそうで、パールやハート、バラなどが散りばめられた荒川らしいスタイルに。「ちょうどいろいろ乗るなってネイルだったり、ギャルみを足してもらいました」とご満悦だった。
また、ベレー帽にリボンシューズ、チェックのジャケットに黒の差し色が目を引くpecoに横澤は「かわいい。世界観ばっちり」とうなり、荒川も「さすが。ファッションで成り上がった女性」と大絶賛していた。
本作の原作は、エミリー・ブロンテが1847年に発表し、身分違いの愛を描いた不朽の名作『嵐が丘（Wuthering Heights）』。監督・脚本を務めるのは、『プロミシング・ヤング・ウーマン』（20年）でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。本作の原題は『“Wuthering Heights”』と引用符が付いており、原作をベースにしながらもフェネル監督ならではの解釈を加えた“新たな嵐が丘”として描かれる。
