セブン‐イレブン「おにぎり」など米飯商品を値上げ ツナマヨ・昆布もほぼ200円に…コメ価格下がらず【価格変更例の一覧】
セブン‐イレブン・ジャパンは12日、同社公式サイトに「コメ価格高騰への対応に関するお知らせ」を掲載した。手巻おにぎりなどの一部米飯商品について、値上げする。
サイトでは「このたび、オリジナルフレッシュフードの米飯商品について、2月10日より順次価格の見直しを行っております」とし、背景として「原材料や容器・包材の価格高騰や物流コストの上昇等の影響が続いておりますが、コメの価格についても依然として高止まりの状況です」と説明。
「このような状況の中、サプライチェーン全体を通じて生産性の向上や規格の見直し等を行うことで商品価格への影響を小さくする努力を続けてまいりましたが、やむを得ず手巻おにぎりなどの一部米飯商品において、価格・規格の見直しをさせていただくことになりました。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
■価格変更商品の一例 変更前→変更後 2月16日より順次
手巻おにぎり ツナマヨネーズ 165円（税込178.20円）→182円（税込196.56円）
手巻おにぎり 北海道産昆布 165円（税込178.20円）→182円（税込196.56円）
手巻おにぎり 炭火焼紅しゃけ 198円（税込213.84円）→215円（税込232.20円）
手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 198円（税込213.84円）→215円（税込232.20円）
