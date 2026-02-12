ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）予選が行われ、日本勢４人全員が１３日の決勝に進んだ。

１月１７日にスイスで行われたワールドカップ（Ｗ杯）で着地に失敗してけがを負った前回王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、８５・５０点の７位で上位１２人に入り、予選を通過した。戸塚優斗（ヨネックス）は９１・２５点で２位、山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９０・２５点で３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は８７・５０点で５位だった。

戸塚優斗、１回目５位に発奮「こういうプッシュが面白い」

１回目を終えた戸塚は、８５・５０点で５位。予選通過は安全圏内とはいえ、２０１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀のスコット・ジェームズ（豪）に加え、日本の１９歳山田らにもリードを許す展開となった。「ここ数大会で一番レベルが高い予選だ」。今季ワールドカップ（Ｗ杯）で種目別首位に立つ戸塚のプライドが刺激された。

２回目。技の構成は１回目とほぼ同じだが、回転数を上げて会場を沸かせた。二つ目のトリックは横３回転を横４回転にして決め、最後の五つ目は縦方向を１回転増やした大技「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）を鮮やかに成功。９１・２５点の高得点で意地の２位につけた。

「みんなの技に押されてやったこと。こういうプッシュ（高め合い）の試合はすごく面白い」。３大会連続出場の２４歳は五輪本番の緊張感さえも楽しんでいるようだった。

高回転技でも多彩な引き出しがあるのが強みだ。ただ、この男はすべてのカードを出していない。２回目の技構成は戸塚の最高到達点には程遠い。「ダブルコーク１６２０」（縦２回転、横４回転半）を含めたルーチンも持つ。

「（過去五輪）２大会はうまく決められずに終わっている。自分が納得できる滑りを決めたいし、マックス（の力）を出してメダルを取れたらうれしい」と戸塚。歴代最強と言われる日本男子４人の中で、主役に躍り出ることができるか。（小沢理貴）

１９歳山田琉聖「比較的楽しくできた」

実績のある平野流、平野歩を抑え、戸塚に次ぐ日本勢２番手で決勝進出を決めたのは１９歳の山田。五輪初出場で、滑る前はふだん戦っているワールドカップとは違う独特の雰囲気に緊張したというが、１回目で「自分の持ち味」と自信を持つ滞空時間が長くて高さのあるエアを披露した。９０・２５点をマークし「比較的楽しくできた」と充実感を漂わせた。決勝では技の難度をさらに上げ、表彰台を目指すつもりだ。

前回王者の平野歩夢、会場わかせる

大けがで今大会への出場が危ぶまれた平野歩。予選は１回目で縦２回転、横４回転を成功させるなど前回王者の意地を見せ、会場をわかせた。もちろん万全な状態ではないが、２回目はやや体勢を崩す場面もありながら点数を上げ、経験を生かして決勝に駒を進めた。「このけがの状態にしては、いい滑りができたほう。（決勝で）積み上げてきたものを出し切れれば」と大一番を見据えた。