Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットはもちろんのこと、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

TCL JAPAN ELECTRONICSが販売する冷蔵庫「F173BFNシリーズ」は、21％オフの27,720円（税込）で販売中です。

TCL 冷蔵庫 幅49.5cm 173L F173BFN 2ドア 直冷式 スリム 右開きタイプ ひとり暮らし 省スペース 強化ガラス棚 野菜ケース 26dB 省エネ 新生活 グレー TCL(ティーシーエル) Amazon ポチップ ポチップ

↑TCL「F173BFNシリーズ」

F173BFNシリーズは、本体容量173L（冷凍室50L​、冷蔵室123L）の直冷式冷凍冷蔵庫。まとめ買いや作り置きにも適した大容量ながら、幅49.5センチとスリムなサイズ感が魅力的です。

冷蔵室には可動式のガラス棚やクリアボックス、大容量の野菜室が搭載されており、収納するものに合わせて庫内をスッキリ整頓できるそう。また、3段のクリアドアポケットには小さな調味料だけでなく、2Lのペットボトルも収納可能だとか。冷凍室には引き出し式のボックスが3つ搭載され、冷凍食品や作り置きもまとめて収納できるそうです。

さらに、省エネ基準達成率117％で、1日間消費電力量約0.7Wh未満（年間消費電力量約246Wh/年）だといい、お財布や環境にもやさしく使い続けることができるとしています。

新生活が始まる春目前、お得に買えるこの機会をぜひお見逃しなく。

TCLのスリムボディ冷蔵庫はAmazonタイムセールでお得

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post TCLの大容量＆スリム冷蔵庫が21％オフ！Amazonタイムセールでお買い得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.