猫の常同行動に見られる症状とは？

ここからは、猫の常同行動で見られる代表的な5つの症状を解説します。

どの症状も、健康な猫が時々やってしまうような行動ばかりです。ただし常同行動になると、それが一日中繰り返されるようになります。あまりにも頻繁に見られたら要注意です。早めに気づいてあげるようにしましょう。

1.過剰なグルーミング

猫は食後や寝る前などに、よくグルーミングしますが、常同行動と呼ばれるレベルになると腹部や足、尾などの特定の部位をいつまでもしつこく舐め続けるようになります。通常のグルーミングとは違い、強迫的で長時間やめられないのが特徴です。

ここまでになると舐めすぎによって毛が抜けてしまったり、皮膚炎を起こしたりするようになり、ひどい場合には、出血したりすることもあるため注意が必要です。

過剰グルーミングは、ストレスや不安が主な原因になりますが、皮膚病やアレルギー、ノミなどの寄生によるかゆみがきっかけで、過剰グルーミングが習慣化してしまうケースもあります。

2.ウールサッキング

「ウールサッキング」とは、毛布やセーター、カーペットなどの布製品を咥えて吸ったり噛んだりする行動のことです。猫は布をクチャクチャと噛んでいるうちに破けて食べてしまうこともあり、腸閉塞や消化管への傷害を起こすリスクがあるため注意が必要です。

猫種の中では、シャム猫やバーミーズなど、東洋系の品種に多く見られる傾向があります。また、早い時期に母猫から離された猫にも起こりやすく、離乳前の生後8週未満に母猫から引き離された経験が影響していると考えられています。

子猫の頃の授乳行動の名残として、安心感を求めた結果、布を吸う行動につながっているといわれています。

3.自分のしっぽを追いかける

自分のしっぽをぐるぐると追いかけ続ける行動です。子猫の頃にはたまにやりますが、成猫の場合には要注意です。一見すると遊んでいるようにも見えますが、常同行動の場合は強迫的で、飼い主が止めようとしても止められません。

クルクル追いかけているだけでなく、しっぽを噛んで傷つけてしまうこともあり、ひどくなると出血するほどのケガをする可能性があります。

皮膚炎やノミダニなどの異常がないのにしっぽを追うときは、退屈や運動不足など、刺激が少ない環境が引き金になることが多く、単頭飼いに多い傾向があります。また、脳の異常や神経系の病気など大きな病気が隠れていることもあるため、注意が必要です。

4.異食行動

異食行動は、簡単にいうと「食べ物以外を食べてしまうこと」で、食べ物以外にもビニール袋や紙、ゴム、プラスチックなど食品以外のものも食べてしまいます。誤食誤飲との違いとして、特定の素材や質感に執着することが多く、一度始まると毎日繰り返してしまう傾向があります。

異食行動では、消化できない異物を食べてしまうため、消化器系のトラブルを引き起こしやすくなり、腸閉塞や中毒など命に関わる症状を引き起こす危険がありますが、注意しただけでは解決しないことがほとんどです。

退屈やストレスから気を紛らわせるために異物を口にするケースもありますが、健康面での問題が異食行動につながる場合もあります。

5.やたらと大声で鳴く

もともと声が大きな猫やおしゃべりな猫はいるものですが、昼夜を問わず長時間鳴き続けるときには、常同行動のひとつかもしれません。

通常、猫が鳴くのはごはんやトイレ掃除などを求めるような「要求鳴き」がほとんどです。一方、常同行動としての過剰鳴きの場合は、不安や欲求不満が溜まっているサインだと考えられます。急激な環境の変化や飼い主とのコミュニケーションの減少、運動不足などが原因になることがあります。

ただし、猫が高齢の場合は、認知症や甲状腺機能亢進症といった病気の可能性も考えられます。高齢の猫が急に鳴くようになったら、一度動物病院で検査をしてもらうほうが良いでしょう。

常同行動かなと思ったときの対処法

愛猫の行動を見て「これは、常同行動かも？」と思ったときにできる具体的な対処法をご紹介します。

まず、しっぽを噛んだり、突然叫ぶように鳴いたりするようなことがあれば、まずは動物病院で診察してもらいましょう。繰り返す行動以外にも排泄トラブル、皮膚の異常も通院すべきサインです。また、高齢猫は、甲状腺の異常などの病気が隠れている可能性もあるので、念のため検査をお願いしましょう。

病院に行って特に病気がないとわかったら、生活環境を整えます。キャットタワーやひとりになれる隠れ場所が適切な状態で設置してあるか見直し、猫が楽しめる刺激的な空間を作りましょう。また、1日2回、食事前などに各15分程度しっかり遊んであげることも大切です。

同時にストレスを軽減する工夫も効果的です。引っ越しや模様替えなどは、容易にやり直せないため、できるだけ配置を同じ位置にするなど、以前との変化を少なくするようにします。猫用のフェロモンスプレーやディフューザーを使うと、リラックス効果が期待できます。

まとめ

同じ行動を強迫的にくり返す猫の常同行動は、ふだんの生活の中で延々と続けられるため、つい様子を見ようと放置すると気づいたときには健康を害するほど悪化する可能性があります。

愛猫に気になる行動が見られたら、まずは動物病院で診察を受け、身体的な問題がないか確認することが大切です。動画などでその様子を撮影しておくと、獣医師の診断の助けになります。原因となる病気があれば、治療を最優先します。

その上で、自宅では、環境改善や遊びの時間を増やすなど、原因に合わせた対策を行い、猫が楽しく安心できる環境を整えてあげましょう。改善はゆっくりでも確実に良くなりますので、獣医師と相談しながら進めてみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)