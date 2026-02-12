「これはバチボコ美味しい！」【ミスド】の「限定ドーナツ」が気になる

【ミスタードーナツ】では現在、世界的人気ショコラブランド【GODIVA（ゴディバ）】と共同開発した贅沢なコレクションが登場しています。ショコラドーナツやショコラパイなど、こだわりが詰まったラインナップが魅力。2月中旬までの期間限定販売なので、まだ試していない人は早めにチェックして。

至福の食感！？「トリュフショコラドーナツ プラリネ」

「なめらかな食感」（公式サイトより）のショコラドーナツ生地に、ガナッシュクリームとプラリネホイップ、香ばしいアーモンドとチョコクランチが重なる一品。@emiko.na37さんが「これはバチボコ美味しい」と絶賛しており「食感が最強に良き」なのだとか。まるで雪を降らせたかのようなビジュアルも楽しめる、まさに至福のドーナツかも。

ドーム型に気分が上がる！「トリュフショコラドーナツ ノワール」

コロンとしたドーム状のビジュアルが可愛らしく、カカオの深みを存分に味わえそうなドーナツ。ショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップ、ココアパウダーやフレークチョコが重なり、上品なバランスに仕上がっています。チョココーティングの食感も相まって、最後まで飽きずに楽しめそうです。

「生ショコラフレンチ ノワール」は軽さが決め手！

ミスド定番の「フレンチクルーラー」生地にショコラをプラスしてアレンジした新作ドーナツ。ふわっとしっとりした質感で口どけの良さが際立ちます。フレンチクルーラー好きの筆者も試したところ、口あたりはとっても軽やかでした。

朝食にもおすすめ！「ドゥショコラパイ」

パイ生地の「サクサクとした食感」（公式サイトより）と、中に隠れた2種のショコラクリームのハーモニーを楽しめるショコラパイ。朝食として温かいコーヒーと一緒にゆっくり味わえば、1日を元気にスタートできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里