山崎怜奈、“結局は勝てない”と感じるタレントを告白
タレントの山崎怜奈が11日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系／毎週水曜23時6分）に出演し、自身が“勝てない”と感じているタレントを明かした。
この日の番組では、「本当は言いたかったけど、ギリギリ言わずに飲み込んだ言葉」を発表する「飲み込んだ言葉発表会」と題した企画を実施。山崎は「今後の仕事について聞かれたときに飲み込んだ一言」として、「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホランさんには勝てない」と告白した。
その理由について山崎は、ホラン千秋に言及し、「自分が求められる仕事がどういうことかっていうのも分かっていながら、アナウンサーさんと違って、ホランさんはタレントさんだから、感情も入れながら、そんなにトゲがないようにやれる」と説明。そのバランス感覚を高く評価した。
さらに山崎は、「爆笑問題の太田（光）さんをいなせるのは、ホランさんしかいない」とも語り、共演者をさばく手腕にも言及し、称賛していた。
