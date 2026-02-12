オリックス・太田椋内野手（２４）が「打率８割」で発進した。右足首の違和感が回復した１２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に参加。ストライク、ボールを見極めながら、５スイングで４本の安打性を放った。右前、右前、中前へ運び、最後は右中間へ鋭いライナー。「僕的にはベストスイングかなと思います」と“ミスター右中間”は健在だ。

昨年オフに志願し、背番号を３１から１へ変更。「いっぱい目に入るので、うれしいです」と、宮崎キャンプでも背番号１のユニホームを着たファンは急増している。２５年はプロ７年目で初めて規定打席をクリアし、１１３試合で打率２割８分３厘、１０本塁打、５２打点とすべてキャリアハイ更新。「本当に全試合出場というのを目指してみたい」と自覚をにじませた。

現状では二塁手の一番手。岸田監督も「そこをできるように、しっかり調整してもらって」と中軸起用を理想とした。「狭い方なんで…」と守備範囲を広げるため、定位置より後方を守ることを意識。紅林と組む二遊間が盤石になれば、そのままチームの強さにもつながる。１４日には２５歳の誕生日を迎えるスター候補。いくらでも飛躍する。（長田 亨）