ＷＢＣ日本代表のオリックス・曽谷龍平投手（２５）が１２日、３月の本大会へ「お助け侍」に名乗りを上げた。投手陣では平良（西武）に加え、石井（阪神）も辞退。「どこでも投げられる準備をしたい」とフル回転を期す左腕は、緊急事態を救う気構えを見せた。

平良も石井も「トップ中のトップなので」と尊敬する先輩。タイプは違っても、曽谷なりに思いを背負った。２５年１１月の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）は先発で３回を完全投球。宝刀スライダーを武器に「何とか少しでも力になれれば。僕ができるならしたいです」と穴を埋める活躍を誓った。

この日で宮崎キャンプを打ち上げ。８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）から１１日の紅白戦にも登板し、順調に仕上げてきた。「オリックス球団には本当に感謝しています。日本のために結果を出して、恩返しができるように。いい意味で爪痕を残せる投球がしたい」と、どんな起用法でも喜んで投げる覚悟だ。

２大会連続出場となる宮城も「（ＷＢＣに）出たいと思う人（の数）は、選ばれた人よりも多い。そういう気持ちも忘れずにやっていければ」と決意を新たにした。特に平良は同じ沖縄出身。「寂しい部分はありますけど、みんなでカバーできればと思います」と言葉に力を込めた。若月を含めた３人を送り出す岸田監督も「大活躍してほしい。世界一になって、スターになって帰ってきてくれれば」と期待。それぞれが日の丸の重みを受け止め、全身全霊で戦い抜く。（長田 亨）