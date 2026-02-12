巨人は１２日、宮崎２軍キャンプの第３クールが終了した。７年目の堀田賢慎投手は、ブルペンで捕手を座らせ１８６球の熱投。「沖縄へ行くメンバーは決まっているけれど、開幕はまだ１か月後。いつ呼ばれて同じパフォーマンスができる状態にしたい」と、キャンプ２軍スタートからの巻き返しを期す。

この日は「元々１００球以上投げるつもりだった」と、投げ込みの日に設定。結果的に予定を大幅に超える投球数となったが、力感のないフォームから強いボールを、丁寧にコースへ投げ分けた。投球を見守った大竹寛２軍投手コーチからは「全然コースのラインを間違えない。賢慎めっちゃいいよ」と絶賛の声。堀田も「キャンプに入ってから下半身の踏み込み方を意識している。その確認で今日は投げてコントロールも安定していたし、いい球も投げられていた。取り組みが少しずつつながっている」と手応えを口にした。

昨季は１軍で８試合の登板にとどまり、０勝１敗、防御率５・２４。オフは大勢に弟子入りして、呼吸法やトレーニング法を見直した。「もっと球の強さや球速が必要。投げることもフィジカル面も整えて上げていきたい」と、７年目の飛躍へアピールを続ける。