M!LK佐野勇斗＆塩崎太智、8年ぶり演技バトル「イイじゃ〜ん！」 『おコメの女』スピンオフで共演
俳優・松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。そのスピンオフとなるTELASAオリジナルドラマ『おコメの休日』笹野耕一編が、12日午後8時から、TELASA（テラサ）で独占配信がスタートした。今回は、佐野勇斗とM!LKのメンバー・塩崎太智（崎＝たつさき）が、映画『3D彼女 リアルガール』（2018年）以来、8年ぶりに共演を果たす。
【場面写真】クセつよ演技バトルを繰り広げる塩崎太智＆佐野勇斗
『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』では、京国税局資料調査課《通称・コメ》内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室《通称・ザッコク》を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく。『おコメの休日』は、本編では描ききれない《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマとなる。
きょうから配信スタートした笹野耕一（佐野）編では、休日の笹野の様子が描かれる。俵優香（長濱ねる）に勧められ、笹野は男性専用の「ピラティスたろう」で無料レッスンを受けることに。超ハイテンションなインストラクター・吉村タロウ（塩崎）のマンツーマンレッスンを受ける笹野だが、日頃から通っているジムの筋トレとは違う動きに大苦戦。思わず苦悶の表情を浮かべる。その後も、「イイじゃ〜ん！」とタロウに盛り上げられながら、なんとかレッスンを終えた笹野だが、ふとタロウの持ち物に違和感を覚えて…!?
完全休日モードでピラティスに励む笹野が覚えたこの違和感は、知識不足の個人事業主が陥りがちな過ちで…。はたしてタロウにはどんな問題があったのか。プライベートの顔とふとのぞかせる国税調査官の顔、笹野のオン＆オフをたっぷり凝縮した作品となっている。
最大の見どころは生徒・佐野＆インストラクター・塩崎の演技バトル。本編ではなかなか見られないリラックスした様子の佐野と超ハイテンションで鬼指導する塩崎の掛け合いは必見。大ベテランの先輩たちに囲まれて撮影に臨んでいる本編と比べ、気心知れたM!LKのメンバーとの共演で、少しリラックスした様子を見せる佐野。一方、塩崎はハイテンションなインストラクターという役柄を全力で体現する。
満面の笑みを浮かべながら大声で盛り上げる塩崎のはっちゃけぶりと、そんな彼にタジタジになる佐野…2人が息の合った演技バトルを繰り広げる。
