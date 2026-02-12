『銀魂』新作映画あす公開 本編映像使用のSUPER BEAVEAR「燦然」主題歌コラボMV解禁
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）本編映像を使用したSUPER BEAVERによる主題歌「燦然」のMVが解禁された。
【画像】アツすぎる！大炎上の中戦う『新劇場版 銀魂』主題歌コラボMV場面カット
夜王・鳳仙に支配される吉原で、母に会いたいという晴太の小さな願いをかなえるため、万事屋が動き出す。MVでは、吉原を守る月詠の姿や、神楽の兄であり、宇宙海賊春雨第七師団団長である神威が、同じ夜兎の鳳仙と激しくぶつかり合う緊迫のバトルが収められているほか、新八と神楽が神威の右腕である阿伏兎に戦いを挑む様子も。晴太のため、そしてこの吉原を鳳仙から取り戻すべく、血まみれになりながらも戦い続ける銀時の力強い姿からも目が離せない。
さらに、真選組や桂の迫力あるバトルシーンも詰め込まれるなど、公開に期待が高まる映像となっている。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結したコミックスは、累計7300万部を突破する人気作品。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人。原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
