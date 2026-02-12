五十嵐ハル「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』スペシャルコラボレーションMV公開
シンガー・ソングライター・五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションミュージックビデオが公開された。
【動画】五十嵐ハル「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』コラボMV
新曲「デッドエンド」はテレビアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ。『デッドアカウント』は講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”。今年1月よりテレビ朝日系全国24局ネットIMAnimation枠で放送中だ。
今回のコラボミュージックビデオはアニメの本編映像を軸に構成され、テレビアニメの物語と楽曲「デッドエンド」の歌詞がシンクロした映像作品となっている。
また、『デッドアカウント』の原作者である渡辺静の書き下ろしイラストを使用したトレカサイズカードが抽選で50人にプレゼントされる楽曲シェアキャンペーンも開催中。50枚のうち1枚にはテレビアニメ『デッドアカウント』の主人公・縁城蒼吏を演じる岡本信彦のサインが含まれている。詳しい応募方法は、五十嵐のofficial infoのXアカウントで確認できる。
