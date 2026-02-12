【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町などに発表（雪崩注意報） 12日19:57時点
気象台は、午後7時57分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町などに発表（雪崩注意報） 12日19:57時点
石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。空知地方では、大雪やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■夕張市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■岩見沢市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■深川市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■由仁町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■長沼町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■秩父別町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■北竜町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■沼田町
□なだれ注意報
13日にかけて注意