気象台は、午後7時57分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町などに発表（雪崩注意報） 12日19:57時点

石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。空知地方では、大雪やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■夕張市

□なだれ注意報【発表】

13日にかけて注意



■岩見沢市

□なだれ注意報【発表】

13日にかけて注意





■美唄市□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■三笠市□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■深川市□なだれ注意報13日にかけて注意■由仁町□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■長沼町□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■栗山町□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■月形町□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■秩父別町□なだれ注意報13日にかけて注意■北竜町□なだれ注意報13日にかけて注意■沼田町□なだれ注意報13日にかけて注意