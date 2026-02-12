¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÁª¼êÃÄ¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÄ©¤á¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡×´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡È°ìÈ¯¡É²óÅú
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê3·î6Æü¡Á15Æü³«ºÅ¡Ë¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÄ©¤á¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
È¯É½»þ¤Ï³«²ñ¼°¤Ç´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡Ê35¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾®Àî°¡´õ¡Ê50¡¢¥Á¡¼¥àÃæÅç¡Ë¤¬Áª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¾®¿ÜÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ëÂè°ìÊâÌÜ¤¬¡¢Á´°÷¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÀ¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¡Ë»ä¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼½Ð¤·¤òÄó°Æ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾®¿ÜÅÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È¡È°ìÈ¯¡É¤Ç±þ¤¨¡¢TEAM JAPAN¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï·ãÎå¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤´¼«¿È¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êó¹ð¤ò»Ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ìÆüËÜ¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¿å±Ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚ¹§¹¬¡Ê39¡Ë¤ä¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤é¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
·ëÃÄ¼°¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¾®¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¿´°ì¤Ä¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¸Ä¿Í¤À¤±¤ÇÀï¤¦¤è¤ê¤â·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¶¥µ»¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿®¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¾®Àî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç´ú¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾®¿ÜÅÄ¤Ï¥Ñ¥é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥àÎ©°Ì¡¢¾®Àî¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¾®Àî¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤µ¤é¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤á¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤È¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¤Î2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¾®¿ÜÅÄ¤Ï1·î¤Ë±¦Éª¤ò¹üÀÞ¤·ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤«2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾®·ªÂçÃÏ¤È¡Ë2¿Í¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²óÉü¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÄ©¤á¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢ÃË»Ò¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¤½¤³¤â³Î¼Â¤ËÁÀ¤¨¤ë¡£±¦Éª¤Î¾õÂÖ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
