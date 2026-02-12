家に2日帰らなかっただけなのに、帰宅すると犬もパパも大喜びで....

久しぶりの再会を喜ぶ大興奮のわんちゃんとパパさんの様子が「大喜び可愛い」と話題になっています。子どものようにはしゃぐふたりの光景は、記事執筆時点で1万8000回再生を突破することとなりました。

２日間いなかったパパが帰宅

Instagramアカウント「maru.maru.maru.218」に投稿されたのは、ビションフリーゼの男の子『まる』くんとパパさんが再会する様子。

まるくんのパパさんは２日前からご実家に帰省されていて、家に不在だったそうです。久しぶりに帰宅したパパさんは、リビングのドア越しにまるくんの名前を連呼して「帰ってきたこと」に気づかせようとします。

それを見た息子さんも「なんかいるよ！」とパパさんの存在をまるくんに知らせに走ります。

たくさんなでてもらい大興奮でお迎え！

リビングのドアが開くと、パパの姿が見えて…まるくんは大興奮！

また、大興奮だったのはまるくんだけでなく…パパさんもだったのだとか。高い声で名前を呼び続けてテンションがどんどん上がっていくふたり。まるくんはパパさんに体中なで回されて、尻尾をブンブンと振って…大満足の様子だったといいます。

たった2日会わなかっただけとは思えないほどのふたりの喜びようがなんとも微笑ましい光景なのでした。

嬉しくてパパにべったり

その後もパパさんが歩き出すと、まるくんはパパさんから離れないようにくっついて回っていたそう。尻尾を振ってニコニコしながらパパさんの顔を見上げる様子から、パパさんのことが大好きなことが伝わってきます。

普段からご家族の帰宅をドア越しに待っていたり、帰宅すると大喜びで迎えてくれることが多いまるくん。愛情がいっぱいに溢れたご家庭に、思わず心が温まります。

この微笑ましい再会の様子には、「パパ大好きなんだね」「まるちゃんかわいい」と、まるくんの行動を絶賛する声が寄せられました。

まるくんが子犬の頃から現在までの成長の様子や、最近の日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「maru.maru.maru.218」の他の投稿も是非チェックしてみてください。

