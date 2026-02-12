ママに抱っこされている犬に家族みんなで「おいで」と声をかけてみたところ、思わず見入ってしまう反応がTikTokで注目されています。投稿したのは、トイプードルのるーるーちゃん・ももちゃんと暮らしている「るるもも」さん。投稿から81.4万回以上再生され、「たまらないです」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママに抱っこされている犬→家族みんなで『おいで』と言うと…あまりにも尊い『拒否の仕方』】

かわいすぎる拒否スタイル

登場するのは、トイプードルのるーるーちゃん。ママの腕の中で落ち着いた様子のなか、るーるーちゃんの取り合いが始まったのでした。まずは飼い主さんが手を差し出し、「おいで」とやさしく声をかけたんだそう。

すると、るーるーちゃんは吠えるわけでもなく、ママの腕にポフッと顔を深くうずめたといいます。「いやだ！」と言わんばかりに全身で拒否反応を表するーるーちゃん。子どものようでかわいらしいですね。

頑なに拒否は続く…

続いては、パパが挑戦したんだそう。るーるーちゃんはパパが手を伸ばした瞬間に、すぐにママの腕へと顔を隠してしまったといいます。秒でパパの完敗だったとか。

抱っこされている間もママを見つめるるーるーちゃん。ママのことが大好きなのが伝わってくるかのようです。飼い主さんもまた「おいで」と声をかけてみたそうですが、結果はやはりダメだったとか…。

ママが大好き♡

ところが、そんな頑ななるーるーちゃんを一瞬で動かす魔法の言葉があったのです。今度は逆に、ママからやさしく「おいで」と呼びかけると、それまでの拒否が嘘かのように身を乗り出してすぐに移動したんだそう。

最後にもう一度、飼い主さんが触ろうとしますが、やはりすぐにママの腕に顔をうずめるのでした。ママの腕という大好きな場所を独占して、満足そうに甘えるるーるーちゃんなのでした。

この投稿には「ママの事見る顔もかわいすぎ」「うちの子と一緒！」「トイプードルって飼い主愛めちゃくちゃ強い」「ママ大好きなのね」「顔を埋めるとこ何とも言えん」など、るーるーちゃんの純粋なママ愛に多くの人が癒されていました。

投稿者である「るるもも」さんのアカウントでは、るーるーちゃんとももちゃんの、愛情たっぷりの日常がたくさん公開されています。ママが大好きすぎてたまらない、愛嬌たっぷりの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「るるもも」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。