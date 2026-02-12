中川翔子「当たりだった」産後の乾燥肌を救った愛用ベースメイクアイテム

2025年に双子を出産した中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】ベビー用品が増えてバッグが３つになりました！』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！中にはコスメを紹介する場面も。

■ベースメイク

動画の中で紹介されたのはこちら！

Hermès/エルメス・プラン・エア バームファンデーション 税込11,990円（公式サイトより）

軽い塗り心地で肌色を整え、スキンケア効果もあるというファンデーション！

中川さんはこちらを「最近当たりだったコスメ紹介していいでしょうか？」「一目惚れっていうかさ」とコメントしながら紹介。

産後の乾燥肌に悩んでいた中川さんがたまたま出会って購入したというこちら。

使用感についても「初めて使ったんだけど、めっちゃ良かったです」「これコンシーラーとか使ってないんですけど、これだけ塗って」と動画内のメイクでも使用している様子で紹介。こちらを塗った後はパウダーでベースメイクを仕上げると語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他アイテムも紹介しながら、バッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。