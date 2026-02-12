横澤夏子、マネジャーの恋愛に沼る 「引くぐらい恋愛が好き」「話聞くのも好き」
お笑いタレントの横澤夏子が12日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開催された映画『嵐が丘』（原題：Wuthering Heights）のバレンタイン試写会に登壇。バレンタインにちなみ、赤を基調とした華やかな衣装に身を包み会場を彩った。
【全身ショット】かわいい！ミニスカ×ニーハイで絶対領域あらわな荒川
100 回以上の婚活に参加して“婚活マスター”としても知られる横澤。イベントではタレントのpecoとお笑いコンビ・エルフの荒川と恋愛トークに花を咲かせた。
「恋愛に沼るか沼らないか」の質問では、横澤は「気付いたら沼っている時がある。恋愛ということが好き」と回答。「自分は結婚しているから、マネジャーさんの恋愛に沼ってる」と目を輝かせた。マネジャーに「最近どうなのよ」と近況を聞くことがあるという。「本当に引くぐらい恋愛が好き。話を聞くのも好き」と興奮気味に語った。
同作品の原作は、エミリー・ブロンテのベストセラー小説『嵐が丘（Wuthering Heights）』（1847 年刊）。世界で最も知られた作品の一つとして、今日に至るまで多くの国で翻訳出版、舞台化、映像化されており、世界中の多くのクリエイターへ影響を与え続けている不朽の名作となっている。
