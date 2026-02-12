15mの水柱が住宅街に　電柱や民家の屋根を超える高さ　道路は冠水…水道管補修作業中のバルブ緩みが原因か　埼玉・川口市

水柱の高さは、電柱や民家の屋根を超えるほど…埼玉県でマンホールから水が噴き出すトラブルがあった。

生活に欠かせない水だが、各地でトラブルが相次いでいる。

住宅街が騒然、道路は冠水状態に

水が噴き出したのは、住宅街にあるマンホール。

撮影者：

こんなにもビショビショだもん、見てみて。

撮影者：

本当だ、すごい。まさか自分の家の近くでニュースみたいなことになるなんて。

ゴーッと音を立てながら激しく上がる水柱。その高さは電柱や民家の屋根を超えるほど。

発生したのは午前11時ごろ。埼玉県・川口市の住宅が騒然となった。

付近の道路は冠水状態。

すぐそばに止まる黒い車に、降り注ぐ大量の水が打ちつける。

消防隊員などが、工具を使って車を避難させようとする様子も見られた。

近隣住民：

いや〜怖かった、まさかと思った。この幅全部だよ、15mだって係の人に聞いたら。工事で水止められたら怖いから、お風呂場にトイレ用の水確保した。79年生きているけど初めて。

近隣住民：

飛んできました、しぶき。バーってこの辺まで来ましたよ。水が止まるとか、このまま出しっぱなしになるのかなと思った。

けが人はいないということだが、家に水がかかるなどの被害が出た。

漏水は約2時間半後に止まったという。

マンホールから水が噴き出した、その原因は･･･。

現場の作業員：

この上についてる四角い箱。大きな箱、ちょっと色が変わってて、新しくなってると思います。この部分を交換しようとしてたところ、その下の部分に補修弁っていう、水を止めるバルブがありますが、古いものを取り外そうとした時に、水が何らかの原因で止まってなくて。

水道管内の補修作業中に、本来 水を止めるために締めるはずのバルブが緩んでいて、水が吹き出した可能性があるという。

現場の作業員：

もともと圧力がかかってる管、隙間が空いてたら、十何メートルと水が上がってしまうような施設ではあります。

断水が再び4980世帯に拡大

一方、静岡・伊東市でも、水道管が破裂し水が漏れ出している。

原因は寒さの影響。

大規模な断水は一時、最大5000世帯に及んだが、11日に1980世帯まで減少した。

ところが…。

流れ続ける水。

市の中心部に水を供給する2つの配水池で、新たに水道管の破損を確認。市は断水が再び4980世帯まで拡大したと発表している。

水道管破裂した市民：

出てたところはこの辺だった。

（Q.水道管が割れるなんて思わない？）

最初わからなかった。触ったらこの辺に傷があった。

伊東市では、市民に節水とともに、漏水を見つけたら報告してほしいと呼びかけている。

（「イット！」2月12日放送より）