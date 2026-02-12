◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ スウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)

カーリング女子は初戦、スウェーデン相手に敗戦。黒星スタートとなりました。

第4エンドでスウェーデンに3点のビッグエンドを与えてしまい、前半を終え1-5と大きく離されます。第6エンド、ガードストーンをうまく利用していい位置にストーンを置いていく日本。最後は吉村選手が正確なショットでNo.1を奪い2点を追加しました。しかしその後もリードを奪われ第9エンドで得点を奪えなかった日本は負けを認めコンシード。初戦敗れました。

試合後スキップの吉村紗也香選手は「初戦結果的には負けてしまいましたが、この試合で多くの情報を得られたと思いますので次に向けてチームでしっかり話して1投1投よりよいところに持って行けるように調整したいと思います」と前を向きます。

複数得点を決めた第6エンドについては「セットアップのところで3点も狙えそうなシチュエーションでしたが、私の1投目がうまく相手のが出し切れず、それでも2点を確保することが出来て自分自身も最後ドローを決めきれたのは自信になって次にむけていいショットが決められた」と話します。

吉村選手にとっては初めてのオリンピック。「入りはいつも通りの気持ちでアイスに上がって、ちょっと前半は自分自身硬かった。次の試合は切り替えていい準備をしてアイスに向かいたい。まずは今の試合を踏まえて情報を整理して次に向けて調整を重ねていきたい」と意気込みました。