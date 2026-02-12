西野七瀬、役衣装での“免許証”写真が話題「可愛すぎる」「メガネ姿新鮮」番号にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/12】俳優の舘ひろしが主演を務める映画「免許返納!?」（6月19日公開）の公式X（旧Twitter）が、2月12日に更新された。女優の西野七瀬の役名入り免許証を公開し、話題となっている。
本作で、舘演じる映画スター・南条弘のマネージャー・川奈舞役を務めることが発表された西野。投稿では「役名 川奈舞」「役柄 マネージャー」「一言 もう二度と運転しないでください」「免許の条件等 南条弘のマネージャー 元天才子役」などと書かれ、映画の公開日が有効期限とされている運転免許証を公開。もっさりとしたミディアムヘアでメガネをかけた西野の写真が載っている。
この投稿に、ファンからは「証明写真でも綺麗」「可愛すぎる」「公開楽しみ」「メガネ姿新鮮」「いつもと雰囲気違う」などの声が続出。また、免許証の番号に公開日の「619」の他、西野の誕生日である「525」、乃木坂46を意味する「46」が入っていることにも注目が集まり、「番号に愛を感じる」といった反響も寄せられている。
「免許返納!?」は、アクション映画がやりたい70歳の南条がひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。舘・西野の他、黒川想矢・吉田鋼太郎・宇崎竜童の出演が発表されている。（modelpress編集部）
