連日盛り上がりを見せているミラノ・コルティナオリンピック…、ですが、我らが信州でもオリンピックありました。



長野オリンピックから28年、感動の舞台となった長野市のオリンピック会場、その「いま」を取材しました。



1998年、長野オリンピック。スキーモーグルで里谷多英選手の金メダル獲得に日本中が沸きました。



その舞台となったのが長野市の飯綱高原スキー場。1965年にオープンし、1980年代には20万人以上が訪れた、市営のゲレンデでした。





ところがオリンピックから20年あまりが過ぎた2020年、スキー場は閉鎖。理由はスキー人口の減少や暖冬による雪不足など…。地元に大きな影響を与えました。そんな中、閉鎖したゲレンデで今も営業を続ける飲食店があります。「はい、いっぱい遊んでね」レストラン「どりーむ」の店主、根岸正人さん、69歳。長野オリンピック前の1992年に店を開き、オリンピックの熱狂とスキー場の衰退、その両方を見てきました。どりーむ店主 根岸正人さん「特に飯綱スキー場は南斜面なんで、（雪が）とけやすいというのが一番欠点だった。シーズンが短いというので、閉鎖は致し方ないかなということでしょうかね。」スキー場の閉鎖に伴い、周辺の店は次々と撤退。一方、根岸さんは、店の営業を続けることを決意しました。「俺はやっぱり一人！ひとりで乗るわ！」この日、旧飯綱高原スキー場にやってきたのは長野市内の園児たち。園児たち「よーい、Go！」かつてのゲレンデを滑る… 滑る… 滑る…！園児「すっごい楽しくて笑っちゃいました」子どもたちは自由に斜面を滑走！どりーむ店主 根岸正人さん「子どもって体力あるね。何回も上ったり下りたり。」スキー場が閉鎖した翌シーズンから、根岸さんは、使われなくなったスキー場のうち2つのコースを市から借りました。そり遊びができる場所として無料で開放することにしたのです。名前は、スキー場のキャラクターとして誕生した“づなっち”からとって「づなっち広場」。根岸さんの思いに賛同した観光協会と一緒にコースを整備するなどして、運営しています。広場を始めて6シーズン目。店は冬の間だけ営業しています。どりーむ店主 根岸正人さん「やっぱりスキー場が終わっちゃったというのが一番ですよね。このままじゃどんどん荒れていくし、それを見るのも嫌だったので。何かできないかなと。じゃあそりだけでもやってみようよと」広場を始めてから覚えたという圧雪車の運転。雪が降った日には1時間かけて圧雪するのが根岸さんの日課です。ところが…Q.動かないんですか？どりーむ店主 根岸正人さん「そうです。これ（ブレード）は動くんだけど、走行ができない」かつてスキー場で使われていた30年ものの圧雪車は、今シーズン、コンピューター部分が壊れて使用できず。代わりにスノーモービルを使っていますが、なかなか、圧雪車のようにはいきません。無料で開放する一方、運営資金は、地元住民や支援者からの協賛金や寄付に頼っています。そのため高額な修理費までは賄えず…。今後のメドはたっていません。どりーむ店主 根岸正人さん「ずっと5年も乗っていたので愛着もあるし、これが動かなくなるとやっぱり寂しい。当然圧雪ができないということは、そりもできなくなるんで」11日、広場で行われたのは国内でも珍しい木ぞり大会。そして、シーズンに1度のイベント「づなっち祭り」。祭りではおしるこのふるまいや雪上バナナボートなど様々な企画が用意されました。中には豊富な雪を使ってテーブル作りを楽しむ子どもや…Q意外と滑る？「意外と滑る！」Q楽しい？「うん」滑り台を作って遊ぶ子どもなど。思い思いに雪遊びを楽しんでいました。市内の家族連れ「長野市内に住んではいるんですけど、ここまでの雪がないので、しっかりと遊べるとなるとありがたいですね。」根岸さんと一緒に広場を運営する地元観光協会。クラウドファンディングで運営資金を募ることに決めました。目標額は、3シーズン分の燃料費を中心に150万円。これまでに137万円ほどが集まっています。飯綱高原観光協会づなっち後援部 西澤一世さん「スキー場がなくなってしまってリフトもないですけど、長野の冬の遊びを提供できるような施設が出来たらいいなと思って始めました。クラウドファンディングをやってみていろんな応援のコメントもいただきますし、こうやって今まで5年間やってきたことは間違っていなかったと思いますし、ぜひ今後も継続していきたいと思います」園児「いただきます」そり遊びを終えた園児たちが根岸さんの店でカレーをほうばります。市内にある、この保育園ではスキー場が閉鎖する前から飯綱での「そり遠足」を続けています。上高田保育園 藤原睦明園長「自然のところでそり遊びができるって本当に素敵なことだなと思っているし、子どもたちのこれからのいい思い出にもなるし、そういう意味では育ちの部分ですごく貴重な体験をさせてもらっているなという思いがいっぱいです。」どりーむ店主 根岸正人さん「子どもの笑顔を見るだけでも幸せです。やったかいがあります」園児と根岸さん「根岸さんバイバーイ」「バイバイ、また待っているね」店の生命線でもあったスキー場の閉鎖。長野オリンピックで日本中を沸かせたこの場所に、再び光を当てようと奮闘しています。どりーむ店主 根岸正人さん「一番は、圧雪車が直ることを希望しています。」Qいつまで続けますか？「出来る限り続けたいという希望だけです」