ミスタードーナツ『ショコラフレンチシリーズ』復活♡55周年記念で限定登場
ミスタードーナツが創業55周年を記念して、『ショコラフレンチシリーズ』全3種を2月18日（水）より期間限定発売します。販売終了から12年、多くのファンに愛され続けた“ショコラフレンチ”が待望の復活。懐かしさと新しさをあわせ持つ特別なドーナツが、春のティータイムを華やかに彩ります♡
55周年を彩る特別復活
2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツ。“いつもあるのに、いつもあたらしい。”を掲げるブランドの想いを込め、再販売の要望が多かったショコラフレンチシリーズが記念商品として登場します。
1983年に初登場し、2013年まで不定期で販売されてきた人気シリーズ。あの頃のときめきを、今あらためて楽しめます。
ふわっと軽いショコラ生地
シリーズ最大の特長は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地。復活を待ち望んでいた方には懐かしく、初めて味わう方には新鮮に感じられる味わいです。
定番人気の味に加え、新食感を楽しめる新作もラインアップ。素材の組み合わせにもこだわった3種がそろいます。
ポテト丸×じゃがバター味が新定番に♡大人のリフレッシュおやつ
全3種ラインアップ紹介
ショコラフレンチ
価格：テイクアウト183円／イートイン187円
ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地の軽やかな食感をシンプルに楽しめる一品。
エンゼルショコラ
価格：テイクアウト194円／イートイン198円
ショコラフレンチ生地にホイップクリームをサンドし、チョコレートでコーティング。ふわっと軽やかで満足感のある味わい。
ザクザクチョコクリームショコラ
価格：テイクアウト205円／イートイン209円
ショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした新登場フレーバー。
販売期間：2月18日（水）～3月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。
※価格は税込です。
懐かしさと新しさを味わって
長年愛され続けてきたショコラフレンチシリーズが、55周年という節目に再び登場。家族や友人と囲むひとときにも、自分へのご褒美タイムにもぴったりです。
期間限定だからこそ、今だけの特別な味わいをぜひ堪能してみてください。甘い幸せに包まれる春を楽しんでみませんか♡