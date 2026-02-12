ミスタードーナツ『ショコラフレンチシリーズ』復活♡55周年記念で限定登場

ミスタードーナツが創業55周年を記念して、『ショコラフレンチシリーズ』全3種を2月18日（水）より期間限定発売します。販売終了から12年、多くのファンに愛され続けた“ショコラフレンチ”が待望の復活。懐かしさと新しさをあわせ持つ特別なドーナツが、春のティータイムを華やかに彩ります♡

55周年を彩る特別復活

2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツ。“いつもあるのに、いつもあたらしい。”を掲げるブランドの想いを込め、再販売の要望が多かったショコラフレンチシリーズが記念商品として登場します。

1983年に初登場し、2013年まで不定期で販売されてきた人気シリーズ。あの頃のときめきを、今あらためて楽しめます。

ふわっと軽いショコラ生地

シリーズ最大の特長は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地。復活を待ち望んでいた方には懐かしく、初めて味わう方には新鮮に感じられる味わいです。

定番人気の味に加え、新食感を楽しめる新作もラインアップ。素材の組み合わせにもこだわった3種がそろいます。

全3種ラインアップ紹介

ショコラフレンチ



価格：テイクアウト183円／イートイン187円

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地の軽やかな食感をシンプルに楽しめる一品。

エンゼルショコラ



価格：テイクアウト194円／イートイン198円

ショコラフレンチ生地にホイップクリームをサンドし、チョコレートでコーティング。ふわっと軽やかで満足感のある味わい。

ザクザクチョコクリームショコラ



価格：テイクアウト205円／イートイン209円

ショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした新登場フレーバー。

販売期間：2月18日（水）～3月下旬（順次販売終了予定）

対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

懐かしさと新しさを味わって

長年愛され続けてきたショコラフレンチシリーズが、55周年という節目に再び登場。家族や友人と囲むひとときにも、自分へのご褒美タイムにもぴったりです。

期間限定だからこそ、今だけの特別な味わいをぜひ堪能してみてください。甘い幸せに包まれる春を楽しんでみませんか♡