2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の取材のため訪れているイタリア・ミラノでのショットを公開した。

「OFFはミラノ観光！！カフェもオシャレだし！晴れててドゥオーモも綺麗！！」とカフェでひと休みする自撮りショットやドゥオーモなどミラノの街の写真を投稿。

「カフェで何をするか。本とか読んじゃいますよねー笑」と初の著書「7回転んでも8回起きる」をアピールし、「私のパシュートの想いや妹への想いもつづっているのでぜひパシュートのレース前に読んで欲しいです！！」と呼び掛けた。

「解説も想いが溢れちゃいそうですが、ちゃんと皆さんにスケートの楽しさや面白さを伝えられるように頑張ります！！」と意気込み。そして「あーOFF楽しかったー！今日は最後にワインをいただいて終了 またそのオフショも載せますね」とオフを楽しんだことを明かした。

フォロワーからは「解説お疲れ様です ミラノもたくさん満喫出来ると良いですね」「町に溶け込んでますね〜可愛い。解説楽しみにしてます」「オリンピックの解説凄い スケートの楽しさ、苦しさが伝わりました」などのコメントが届いている。