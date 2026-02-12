カーリング女子、黒星スタート 第4Eに手痛い3失点、平昌金のスウェーデンに敗戦 吉村「多くの情報を得られた」【ミラノ五輪】
■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ースウェーデン（日本時間12日、コルティナ・カーリング競技場）
【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？
カーリング女子の予選リーグが始まり、女子日本代表はスウェーデンと対戦し4ー8で破れ黒星スタートとなった。
チームランキングでは女子日本代表のフォルティウスが9位、対戦するスウェーデンのA.ハッセルボリ（36）が12位と下位だが、同チームは平昌大会（2018年）で金、北京大会（2022年）で銅と2大会連続でメダルを獲得している強豪チーム。
第1エンドは両チーム無得点のブランクエンドとなった。つづく第2エンド、先攻の日本はスキップ吉村紗也香（34）が絶妙なショットで相手にプレッシャーをかけ、失点を1点にとどめた。
後攻の第3エンドは、相手にダブルテイクアウトを決められるも、なんとか1点をもぎ取った。時間が経つにつれてリンクの氷が徐々に変化し、読みが難しく、両チーム苦戦を強いられる。第4エンドで日本のラストショットは狙い通りに決められないのに対し、後攻のスウェーデンは難しいドローショットを決めきり3点を奪われた。
得点に有利な後攻の第5エンド、日本のラストショットがミスとなり相手に1点を許しスチール、1−5で4点ビハインドで後半へ。なかなか狙い通りにショットが決まらない日本だったが、第6エンドでスイープで持ち込み2点を奪った。
徐々に調子を上げてきたスウェーデンは、第7エンドにも2点を追加。第8エンド、後攻の日本はラストショットを残し、中央には4つの相手ストーンと厳しい状況だったが、しっかりドローショットを決め1点追加で4−7に。
第9エンドでスウェーデンがミスショットし、メジャーで計測となったが1点を追加され、日本は負けを認めるコンシードで試合終了し、初戦を黒星とした。
スキップの吉村は「結果的には負けてしまったんですけれども、この試合で多くの情報を得られたかなっていうふうに思います」と前を向き、初の五輪は「ちょっと前半は自分自身ちょっと硬かったかな」と振り返った。
予選リーグは10チームによる総当たり戦で行われ、上位4チームがプレーオフに進出する。準決勝は、予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。
日本 0 0 1 0 0 2 0 1 0 × 4
スウェーデン 0 1 0 3 1 0 2 0 1 × 8
【女子日本代表の試合予定】※日本時間
◆予選リーグ
12日 日本 ● 4ー8 スウェーデン
13日 日本ーデンマーク
14日 日本ースイス
15日 日本ーアメリカ
15日 日本ー韓国
17日 日本ーカナダ
17日 日本ーイタリア
19日 日本ーイギリス
19日 日本ー中国
◆決勝トーナメント
20日 準決勝（2試合）
21日 3位決定戦
22日 決勝