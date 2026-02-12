もらったらうれしい「兵庫県のお土産」ランキング！ 2位「ゴーフル」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「兵庫県のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「軽くてサクサクの食感が美味しい神戸土産の定番だから」（50代男性／大阪府）、「これももらうと嬉しいお菓子です。懐かしいんですよねぇ」（50代女性／青森県）、「軽い食感と優しい甘さで年代問わず喜ばれるから。神戸の定番で安心感があるから」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「神戸といえば神戸プリンというくらい有名有名だから。物産展で買った事があるが、とてもおいしかった」（40代女性／宮崎県）、「神戸らしい洋菓子で、なめらかな食感と上品な甘さが幅広い年代に好まれるからです」（30代女性／愛知県）、「少し前に神戸プリンをもらったのですが、子どもに大好評でした。お取り寄せしようかと考えていたので、もらえたら嬉しいです」（40代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ゴーフル（神戸風月堂）／53票2位は、神戸風月堂の「ゴーフル」でした。1927年の発売以来、100年近く愛され続けている神戸を代表する銘菓です。薄く焼き上げられたサクサクの生地に、バニラ、ストロベリー、チョコレートのクリームをサンドした上品な味わいが特徴。兵庫・神戸の異国情緒を感じさせる華やかな缶のデザインも人気で、贈答用の定番として幅広い世代から支持されています。
1位：神戸プリン（トーラク）／88票1位は、トーラクの「神戸プリン」でした。1993年の発売以来、神戸土産の新定番として不動の地位を築いています。卵と生クリームの深いコク、そしてほんのり広がるかんきつ系の爽やかな風味が絶妙なバランス。滑らかな食感と、別添えの特製カラメルソースが織りなすぜいたくな味わいは、モンドセレクションでも高い評価を得ており、兵庫を訪れたら外せない逸品です。
