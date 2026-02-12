月の年金6万5000円「アルバイトは週2回。スーパーで見切り品を買う」80歳男性の老後の暮らし
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、京都府在住80歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：80歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：京都府
リタイア前の雇用形態：自営業
リタイア前の年収：550万円
現在の資産：預貯金2300万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、年金額が「年々減ってゆく」ような感覚があるからと語っています。
ひと月の支出は約「8万7000円」。国民年金だけでは足りないようですが、給与収入を合わせれば「毎月賄えている」と回答されています。
「アルバイトで月3万7000円の収入」前述のように年金で足りない支出については「週2回で月3万7000円のアルバイトの給与」で賄っているという投稿者。
収入の範囲内で極力やりくりするために、日ごろから食料品は「（スーパーなどの）見切り品を買う。嗜好品の購入を控える」など節約を意識しているとあります。
「貯金をしておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「若い人に年金負担がいくなら、（自分が）もっと貯金をしておくべきだった」と後悔を口にします。
一方で、今の生活の楽しみについては「毎日の晩酌を楽しむ」のが老後の至福の時間だと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)