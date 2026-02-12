タレントの中川翔子さんは2月12日、自身のInstagramを更新。双子の息子の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは2月12日、自身のInstagramを更新。双子の息子の顔出しショットを公開しました。

「わあ おっきくなった」

中川さんは「わー！きゃきゃ！クーイング（※）がすごくかわいいふたごさん」とつづり、19枚の写真を投稿。1〜10枚目には双子の写真が並び、中川さんとのツーショットや、双子同士で遊んでいるようなほほ笑ましい姿が収められています。

また「混合でミルクガンガンへります ずっとアイクレオだけどふたごのミルク消費がすごい」「ふたりぶん母乳でたらいいのにそんなわけにもいかず」、双子育児ならではのミルク事情についても言及。それでも「なにもかもこれから2倍かかるんだなあがんばろ！」と前向きな気持ちをつづっています。

コメントでは「わあ おっきくなった」「日々すくすく育つ姿が可愛すぎますね」「凄くまつ毛長い」「子育ては双子ちゃんで2倍だけど今しかない楽しい時間頑張ってね」「歓びも2倍ですね」などの声が集まりました。

※生後数カ月の赤ちゃんが発する「アーアー」「クー」などの声のこと

「お散歩してきました」

中川さんはたびたびInstagramで子育ての様子を公開しています。7日には、「双子用ベビーカーでお散歩してきました」とつづり、散歩の様子を公開しました。ベビーカーに乗る双子は、耳がついた白いもこもこの服を着ており、とてもかわいいです。今後の双子ショットも楽しみですね。
(文:五六七 八千代)