「ふたりぶん母乳でたらいいのに」中川翔子、双子の育児事情語る。顔出しショットも「凄くまつ毛長い」
タレントの中川翔子さんは2月12日、自身のInstagramを更新。双子の息子の顔出しショットを公開しました。
【写真】中川翔子、双子の顔出しショット
また「混合でミルクガンガンへります ずっとアイクレオだけどふたごのミルク消費がすごい」「ふたりぶん母乳でたらいいのにそんなわけにもいかず」、双子育児ならではのミルク事情についても言及。それでも「なにもかもこれから2倍かかるんだなあがんばろ！」と前向きな気持ちをつづっています。
コメントでは「わあ おっきくなった」「日々すくすく育つ姿が可愛すぎますね」「凄くまつ毛長い」「子育ては双子ちゃんで2倍だけど今しかない楽しい時間頑張ってね」「歓びも2倍ですね」などの声が集まりました。
※生後数カ月の赤ちゃんが発する「アーアー」「クー」などの声のこと
(文:五六七 八千代)
「わあ おっきくなった」中川さんは「わー！きゃきゃ！クーイング（※）がすごくかわいいふたごさん」とつづり、19枚の写真を投稿。1〜10枚目には双子の写真が並び、中川さんとのツーショットや、双子同士で遊んでいるようなほほ笑ましい姿が収められています。
「お散歩してきました」中川さんはたびたびInstagramで子育ての様子を公開しています。7日には、「双子用ベビーカーでお散歩してきました」とつづり、散歩の様子を公開しました。ベビーカーに乗る双子は、耳がついた白いもこもこの服を着ており、とてもかわいいです。今後の双子ショットも楽しみですね。
