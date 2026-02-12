アイドルグループ「ひめもすオーケストラ」でも活躍するお天気キャスターの椿野ゆうこさんが、週刊SPA!の人気企画「このあと、どうする?」に出演し、二郎系ラーメンを舞台にしたストーリーグラビアに挑戦しています。



【写真】MXのお天気担当アイドルが無防備ポーズで色っぽお姉さん！

椿野さんは現役アイドルでありながら難関国家資格の気象予報士を取得し、TOKYO MXの情報番組「おはリナ！」で毎週水曜日に天気予報のコーナーを担当しています。



今回のシナリオを手がけたのは、映像化もされた小説『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』や『NHKにようこそ!』で知られる作家・滝本竜彦氏。後輩に誘われ訪れた二郎系ラーメン店で、苦戦する僕を横目に余裕の表情で完食する椿野さんという設定。見かねた彼女の行動をきっかけに物語が始まります。グラビアでは、スーツ姿の知的な雰囲気から一転、艶やかな表情までを披露。「色気マシマシ」とも言える独特の世界観を表現しています。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／和田千星）



【椿野ゆうこさんプロフィール】

2000年8月1日、京都府生まれ。T155B81W60H82。アイドルグループ・ひめもすオーケストラとして2020年にデビュー。茨城大学理学部理学科地球環境科学コースで気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験合格、防災士資格も取得。お天気キャスターとしても活躍中。2026年2月でグループを卒業予定。最新情報はInstagram(@tsubakinoyuko)



【滝本竜彦さんプロフィール】

1978年、北海道生まれ。2002年、『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』で第5回角川学園小説大賞特別賞を受賞。同年発表の『NHKにようこそ！』が話題となり、アニメ化。2024 年には『新NHKにようこそ！』を発表。最新エッセイノベル『超人計画インフィニティ』が発売中。最新情報はX（@tatsuhikotkmt）