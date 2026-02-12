ディズニーストアの“春バッグ”が超かわいい！ 「MILKFED．」コラボやぬいぐるみ風ポシェットなど展開
「ディズニーストア」は、2月10日（火）から、春の新生活やアウトドアシーンに活躍する多彩なバッグを、全国の店舗と公式オンラインストアで順次発売中だ。
【写真】ミッキーマウスのフェイスポーチ付き商品も！ 新作バッグ一覧
■テーマパークへのおでかけにも
今回順次発売されているのは、「MILKFED．（ミルクフェド）」との共同企画商品をはじめ、キャラクターデザインのバックパックや、ぬいぐるみ風マルチポシェットなど。
「MILKFED．」とのコラボ「バックパック」には、ミッキーマウスをデザインした32Lと、ミニーマウスとスティッチ＆スクランプの2種から選べる23Lが用意されるほか、デイジーの刺しゅうを施した「ショルダーバッグ」や、ミッキー＆ミニーをデザインした2WAY「トートバッグ」も用意される。
また、ミッキーやリトル・グリーン・メン／エイリアンをあしらったポーチ付き21L「バックパック」も発売。加えて、テーマパークへのおでかけにおすすめのぬいぐるみ風「マルチポシェット」として、プルート、『ピーター・パン』のナナ、『リトル・マーメイド』のマックス、イーヨーが並ぶ。
さらに新学期向け商品には、エルサやラプンツェルなどをデザインしたキッズ用「バックパック」や「レッスンバッグ」、「巾着」を展開し、通園＆通学からおでかけまで幅広いシーンに対応するアイテムがそろう。
