¡¡ÂÎÁà¤ÎÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖUCHIMURA¡¡SPORTS¡¡ACADEMY²£ÉÍËÜ¹»¡×¤¬4·î6Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÁà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂÎ¤ò»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ËÁà¤ëÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¶¥µ»¤Ç¤â¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ËÂÎÁà¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎÁà¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¾¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ©¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ·¤Ö¡¢Áö¤ë¡¢Åê¤²¤ëÆ°¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÍÄ¾¯´ü¤³¤½¿È¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤±¤¬Í½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¶á¤¤Æ°¤¤Ç¡ÖÁö¤ë¡¢Ä·¤Ö¡¢²ó¤ë¡¢»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÆ°ºî¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÆÈ¼«¤Î´ðÁÃ¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡°ÜÆ°·Ï¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¦ÃåÃÏ£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¶¨Ä´À¥ÉÒ¾¹À¡¦È¿±þ¦ÂÎ´´¡¦»ÑÀªÀ©¸æ§»Ù»ý¡¦²¡¤·°ú¤¡¦°ú¤¹þ¤ß¨Åê¤²¤ë¡¦Êá¤ë¡¦ÂÇ¤Ä©²ÄÆ°À¡¦½ÀÆðÀª¶ÚÎÏ¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦»ýµ×«¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦ÂÉôµ¡Ç½¬´¶³Ð¡¦Ç§ÃÎ°ÂÁ´Æ°ºî®¼Ò²ñÀÆ°ºî¡½¤Î¡Ö14¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇËÁÆ¬¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÂ¼»á¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤¶¥µ»À¸³è¤ÇÆÀ¤¿àÅú¤¨¹ç¤ï¤»á¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂÎÁàÁª¼ê¤Î°éÀ®¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎÁà°Ê³°¤Ë¤â¢¦¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¢¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¢¦¥À¥ó¥¹¢¦¥Ð¥ì¥¨¢¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥é¥¹¤òÅ¸³«¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£