ハーフパイプで突然転倒し搬送　「五輪記録も」スケート“金”候補が接触で5位に激怒　ショートトラックで転倒に巻きこまれ失格に「故意」報道

ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプ予選に、1月に骨折した前回王者・平野歩夢選手（27）が出場。

7位で予選を突破し、決勝進出を決めました。

平野歩夢選手（27）：

自分自身もこの場に立てたことをすごく奇跡的な、自分でもビックリしているような状況で。

奇跡の2連覇に闘志をたぎらせる選手がいる一方で、転倒・接触などオリンピックならではのシーンもありました。

スノーボード女子ハーフパイプの予選。

登場したのは、中国の劉佳宇選手です。

動けなくなった劉選手は担架で運ばれ、医務室へ。

すると、入れ替わるように現れたのは、スノーボードではなくスキーを履いた集団。

隊列を組み、転倒地点の雪をスキーで踏み固めていたのです。

スキー板で行うコース整備。

さらに、スキーで前後に滑りながら目印となるラインを引く場面も見られました。

スピードスケート男子1000メートル11組に登場したのは、金メダル候補のオランダのベンネマルス選手。

2025年の世界選手権チャンピオンです。

滑る相手は中国の廉子文選手。

スタートから快調に飛ばしたベンネマルス選手。

相手選手と接触後、何とか体勢を立て直しゴールしましたが怒りが収まりません。

内側と外側のコースを交互に滑るこの種目。

ルールでは、外側から内側に入る選手に優先権があります。

今回優先権があったのは、外側から滑ってきたベンネマルス選手。

しかし、内側にいた中国の廉選手が譲らなかったために接触し、失速してしまったのです。

オランダファンでオレンジ色に染まった会場が騒然となる中、廉選手は進路妨害で失格。

ベンネマルス選手は1人再レースに挑んだものの、タイムを伸ばせず無念の5位に終わりました。

ベンネマルス選手：

ただ僕は自分のコースでレースしてて、ただ中国選手が僕のコースをふさいだんだ。僕のオリンピックの夢が打ち砕かれて打ちのめされている。

スピードスケートでは、別のアクシデントもありました。

ショートトラック混合リレー準決勝。

優勝候補の韓国とアメリカ、カナダ、ベルギーの4チームのうち上位2チームが決勝に進出します。

韓国が3番手につける中、アメリカが先頭に出た次の瞬間でした。

先頭のアメリカの選手が転倒。

3番手の韓国選手もよけきれず転倒してしまいます。

起き上がって何とかゴールしたものの、韓国は3位に終わり決勝進出を逃しました。

韓国チームは「巻き込まれた」と身ぶりを交え抗議しますが認められません。

転倒や接触が多いショートトラックの場合、接触による“救済”は2番手以内の選手が対象。

3番手だった韓国は対象外なのです。

韓国メディアは、転倒したアメリカの選手が別のレースでも転倒していたことから、ミスではなく故意ではないかとも報じています。