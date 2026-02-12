日本人4名・韓国人2名からなる6人組ボーイズグループNCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）のデビュー2周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day!〜』が、デビュー日となる2月21日（土）夜9時より、ABEMAにて2週連続で独占無料配信されることが決定した。

NCT WISHはオーディション番組『NCT Universe：LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4名（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と、韓国人2名（シオン、ジェヒ）からなる6人組ボーイズグループ。無限拡張をコンセプトに様々な派生グループを展開しているNCTから最後のグループとしてデビューし、グローバルで高い人気を誇っている。2025年11月からは日本9都市17公演にわたるホール＆アリーナツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し全席完売、2026年1月14日には日本1stミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、日本でも大きな注目を集めている。

『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day!〜』では、NCTのファン（NCTzen）から事前にSNSで募集したリアルなお悩みにメンバーが向き合う“お悩み相談室”、2年間で培ったグループの絆を試す“ポーズ合わせゲーム”に挑戦。さらに、ワサビ入りシュークリームや激苦茶などの過酷な仕掛けに対し、ポーカーフェイスを貫く“WISH的人狼ゲーム”も。ここでしか見られない体を張ったリアクションや、メンバー同士のわちゃわちゃとした掛け合いは必見となっている。また、関係者から届いた温かいお祝いメッセージとともに、関係者だけが知るメンバーのマル秘エピソードも次々と解禁される（？）予定だ。

もちろん、彼らの真骨頂であるライブパフォーマンスも必見。青春の輝きと痛みを瑞々しく描き出した「Hello Mellow」では、NCT WISHらしい爽やかさと切なさが入り混じるパフォーマンスを。そして、“君に襲いかかる悪夢を取り払ってあげよう”という力強いメッセージと、幻想的な世界観が印象的な「Dreamcatcher」を披露する。