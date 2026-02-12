◆第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月１２日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル、稍重）

今年のダート中距離戦線を占う第５３回佐賀記念は、２番人気のカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）が６馬身差をつける完勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは２分７秒４。ＪＲＡ勢は２００９年のスマートファルコンから、１８年連続勝利となった。

前走の１月・ポルックスＳでは７番人気ながら、初の中山コースに高い対応力を見せ、オープン初勝利。地方初参戦となった５歳馬は２４年ユニコーンＳ（１２着）以来の重賞挑戦で成長した姿を見せた。

５番人気のメイショウフンジン（酒井学騎手）が２着。６番人気のユメノホノオ（吉原寛人騎手）が３着だった。１番人気のカズタンジャー（川田将雅騎手）は４着に敗れた。

西村淳也騎手（カゼノランナー＝１着）「素直にうれしいですね。未勝利を乗って勝たせていただいたのですけど、そのときからいいものを感じていました。そこから成長して、前走のオープンでもいい勝ち方で関係者の努力ですね。（展開は）メイショウフンジンは絶対に行くと思っていたので、それを行かせて、いい雰囲気でした。（将来性について）本当、きょうも楽々、勝てましたし、この後はＧ１など活躍してほしいですね。寒いなか、佐賀競馬場まで来ていただきありがとうございます。今後も頑張るので応援をよろしくお願いします」