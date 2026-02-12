欧州株 独ＤＡＸ1%超高、シーメンスとドイツテレコムがけん引
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 10499.13（+27.02 +0.26%）
独ＤＡＸ 25171.52（+315.37 +1.27%）
仏ＣＡＣ40 8377.99（+64.75 +0.78%）
スイスＳＭＩ 13564.28（+17.20 +0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物MAR 26月限 50387.00（+182.00 +0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6984.50（+24.00 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25365.50（+77.00 +0.30%）
