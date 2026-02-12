欧州株 独ＤＡＸ1%超高、シーメンスとドイツテレコムがけん引
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 10499.13（+27.02　+0.26%）
独ＤＡＸ　　25171.52（+315.37　+1.27%）
仏ＣＡＣ40　 8377.99（+64.75　+0.78%）
スイスＳＭＩ　 13564.28（+17.20　+0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物MAR 26月限　50387.00（+182.00　+0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6984.50（+24.00　+0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25365.50（+77.00　+0.30%）