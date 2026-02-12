3月開催「超いきものがかりフェス」、鈴木雅之の出演が急遽決定！

3月14日（土）・15日（日）に「LaLa arena TOKYO-BAY」にて開催される、いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」。

15日（日）の公演に、いきものがかりの大先輩である鈴木雅之の出演が急遽決定した。

これまで水野良樹（いきものがかり）は、先日リリースされたばかりの最新シングル『Canaria feat. 篠原涼子』など、鈴木雅之には多くの楽曲提供をしてきたが、2019年にリリースされた鈴木のシングル『ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花』（水野が作詞作曲）には、いきものがかりの名曲『帰りたくなったよ』を鈴木がカバーした楽曲を収録。

大人気アニメでは5作連続で鈴木雅之×水野良樹で主題歌を担当するなど、音楽を通じて深い信頼関係を築いている。

◆アーティスト出演日

※3月14日（土）ラインナップ（五十音順）

出演：いきものがかり／アイナ・ジ・エンド／上白石萌音／JUJU／スキマスイッチ／槇原 敬之

※3月15日（日）ラインナップ（五十音順）

出演：いきものがかり／鈴木雅之／TOMOO／秦 基博／ゆず／wacci