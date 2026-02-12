2035年アジア杯日本開催は“関心”段階…JFA幹部「正式に立候補ではない」
日本サッカー協会(JFA)の湯川和之専務理事が12日、理事会後にメディアブリーフィングを行い、2035年のアジアカップ開催については正式な立候補に至っていないと説明した。
日本のアジアカップ開催を巡っては、アジアサッカー連盟(AFC)が今月4日、公式サイトで「2035年のアジア杯開催の入札を受け取った」という見出しのリリースを掲載。本文では「以下の加盟協会は2035年アジア杯の開催に関心を正式に表明した」とし、日本、オーストラリア、韓国、クウェートの4協会の名前を挙げていた。
もっともこのリリースは見出しの表現が誤っていた様子。入札プロセスが進んでいるのは同時に発表された2031年開催国のみで、35年大会については入札プロセスが始まっていなかったようだ。湯川専務理事は「ホストをすることに関心があると示した。これからいろんな条件を揃えないといけない。正式に立候補ではなく、関心があるということで発表された」と現状のフェーズを明らかにした。
一方、立候補の検討が行われているのは事実だという。湯川専務理事は「2050年までに大きな大会(W杯)を開催したいので、関心があることを(AFCやFIFAに)伝えていかないといけない」とし、「アジア杯も1992年に広島で開催し、初めて日本代表が優勝し、それからJリーグができ、フランスW杯に出場できるターニングポイントになった。日本が将来、2050年までにW杯を開催したいという中で、大きい大会を開催したいというのは常々考えている」と述べた。
(取材・文 竹内達也)
