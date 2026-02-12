ABEMAはオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』を 3月5日21時より放送開始することを決定したと発表した。

本番組は恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない結婚決断リアリティ番組だ。『さよならプロポーズ via ギリシャ』、『さよならプロポーズ via スペイン』では、番組関連動画の総再生数が 1億回を突破するほどの反響を呼んでいる。

スタジオ見届け人として前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が出演。さらに今シーズンのスタジオ見届け人には、新たにモデル・タレントのゆうちゃみが出演する。

今回の『さよならプロポーズ via オーストラリア』には3組のカップルが参加する。パートナーにも自立を求める外資系 IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組だ。

前シーズンに引き続き、テーマソングにはヒグチアイが本番組のために書き下ろした楽曲『もしももう一度恋をするのなら』を採用。また『さよならプロポーズ via スペイン』で、“結婚”という選択をしたケイゴ・ヤワラカップルのその後に密着した、特別スピンオフコンテンツが2月19日18時より「ABEMA」にて無料配信される。最新作の放送決定を記念して、2月21日から過去2シーズンの全話無料配信も行われる。

＜ゆうちゃみコメント全文＞「『さよプロ』の仕事がついにきたー！って感じでテンション上がってます！！毎シーズンカップルそれぞれの個性がすごく出ているし“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！」

（文＝リアルサウンド編集部）