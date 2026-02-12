イメージ情報開発 <3803> [東証Ｇ] が2月12日大引け後(19:10)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は2億0800万円の赤字(前年同期は2500万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は3300万円の黒字(前年同期は6100万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は6300万円の赤字(前年同期は900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-7.9％→-29.3％に急悪化した。



